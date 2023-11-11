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        Haberler Yaşam Phokaia Antik Kenti'ndeki 2 bin 400 yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

        Phokaia Antik Kenti'ndeki 2 bin 400 yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

        İzmir'in Foça ilçesindeki Phokaia Antik Kenti'nde yer alan Helenistik döneme ait yaklaşık 2 bin 400 yıllık tiyatronun bugüne kazandırması için çalışmalar sürüyor. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü ve Kazı Başkanı Cengiz Topal, "Burası bilinen en eski tiyatrolardan birisi. Milattan önce 340'lı yıllarda yapılmaya başlanmış. Roma döneminde ise tamamen terk edilmiş. Önümüzdeki yıllarda tiyatroyu tamamen açığa çıkarıp hem ziyaret edilen hem de kullanılabilen bir yapı haline dönüştürmek istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:40 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:40
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        2 bin 400 yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi'nin desteğiyle, Foça'daki 5 bin 500 yıllık Phokaia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına bu yıl da devam ediliyor.

        Adını kenti çevreleyen adalarda yaşayan foklardan alan antik kentteki çalışmalarda bu yıl, Helenistik döneme ait 2 bin 400 yıllık tiyatro, gün yüzüne çıkarılıyor.

        "AMACIMIZ TİYATROYU AÇIĞA ÇIKARMAK"

        İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü ve Kazı Başkanı Cengiz Topal, "Phokaia Antik Kenti'nde milattan önce 3 bin 500'lere yani günümüzden 5 bin 500 yıl öncesine ait izlere rastlıyoruz. Antik kentin en önemli özelliği, Helenistik ve Roma dönemine ait yerleşim süreci olması. Şu an Helenistik dönemine ait kentin tiyatrosunda kazı çalışması yapıyoruz.

        Yaptığımız çalışmalarla tiyatronun pozisyonunu anlamaya ve en azından bir kısmını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burası bilinen en eski tiyatrolardan birisi. Milattan önce 340'lı yıllarda yapılmaya başlanmış. Roma döneminde ise tamamen terk edilmiş. Muhtemelen 1'inci yüzyılda meydana gelen bir depremden sonra kullanılmamış. Önümüzdeki yıllarda tiyatroyu tamamen açığa çıkarıp hem ziyaret edilen hem de kullanılabilen bir yapı haline dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        FOÇA ANTİK KENT ÜZERİNE KURULU

        Foça'nın bir antik kent üzerinde kurulduğunu söyleyen, ilçenin kültür ve turizm anlamındaki zenginliğine de değinen Topal, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar sayesinde ziyaretçilerin Phokaia Antik Kenti'ni daha rahat anlayabileceklerini belirtti.

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        #2 bin 400 yıllık tiyatro
        #İzmir
        #Phokaia Antik Kenti
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