Piercing günah mı? Diyanet'e göre piercing caiz mi?

Bu nedenle, vücut üzerinde yapılan her türlü tasarruf, dini hükümler çerçevesinde sorgulanır. Geleneksel Anadolu kültüründe kulak deldirmek kadınlar için olağan karşılanırken, vücudun diğer bölgelerine yapılan delme işlemleri hem kültürel hem de fıkhi açıdan yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir. "Vücudun emanet oluşu", "fıtratı değiştirme yasağı" ve "gayrimüslimlere benzeme" gibi temel İslami prensipler ışığında değerlendirilen bu konu, müminlerin zihninde ciddi soru işaretleri oluşturur.

İslam dini, insanın doğuştan gelen temiz yaratılışını (fıtrat) korumayı esas alır ve bu doğallığı bozacak aşırı müdahaleleri hoş karşılamaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Allah'ın yarattığı şekli değiştirenleri" lanetleyen hadis-i şerifleriyle, estetik amaçlı aşırı müdahalelere karşı ümmetini uyarmıştır. Ancak İslam alimleri, bu yasağın sınırlarını belirlerken "süsleme" ve "değiştirme" arasındaki farkı gözetmişlerdir. Örneğin, kadınların kulaklarını deldirip küpe takmaları, Asr-ı Saadet'ten bu yana uygulanan ve Peygamberimiz tarafından yasaklanmayan bir süslenme biçimidir. Piercing meselesi de bu "kulak deldirmeye kıyasla" ve "örf-adet" çerçevesinde ele alınır. Ancak vücudun her bölgesi kulakla aynı hükümde değildir ve işlemin sağlık boyutu ile toplumsal algısı fetvayı etkileyen faktörlerdir.

Halk arasında en çok merak edilen piercing caiz mi sorusunun cevabı, kişinin cinsiyetine ve piercingin takıldığı bölgeye göre farklılık gösterir. Kadınlar için süslenmek fıtri bir ihtiyaç ve haktır. İslam alimlerinin çoğunluğu, kadınların kulaklarını deldirmesini caiz gördükleri gibi, burun gibi bölgelere takılan hızma veya piercingi de, eğer o toplumun örfünde (geleneklerinde) kadınlara mahsus yaygın bir süslenme aracı ise caiz görmüşlerdir. Yani bir kadın, mahremiyet sınırlarına dikkat etmek şartıyla (sadece eşine veya mahremlerine göstermek üzere) burnuna veya kulağına piercing takabilir. Ancak göbek, dil veya dudak gibi bölgeler, hem sağlık açısından risk taşıdığı hem de bazı alimlerce "fıtratı zorlama" veya "gayrimüslim adetlerine özenme" olarak görüldüğü için daha mesafeli yaklaşılmıştır. Yine de, kadınlar için genel hüküm; "sağlığa zarar vermemesi" ve "sadece kadınlara has bir süs olması" kaydıyla haram denilemeyeceği, ancak mekruh (hoş görülmeyen) olabileceği yönündedir.

Erkekler için durum ise çok daha farklı ve katıdır. İslam'da erkeklerin kadınlara benzemesi (teşebbüh) ve kadınlara has süs eşyalarını kullanması kesin bir dille yasaklanmıştır. Küpe, hızma ve piercing gibi takılar, tarihsel ve kültürel olarak genellikle kadın süsü olarak kabul edilir. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı, erkeklerin kulak, burun veya vücudun diğer bölgelerine piercing taktırmasını "kadınlara benzeme" kapsamında değerlendirerek caiz görmemiştir (tahrimen mekruh veya haram). Ayrıca, bu tür takıların erkek fıtratına uygun olmadığı ve İslam toplumunun genel kabul görmüş erkek kimliğiyle bağdaşmadığı vurgulanır. Dolayısıyla, piercing günahı var mı sorusuna erkekler açısından "evet, dinen uygun değildir" cevabı verilebilirken, kadınlar için "şartlara bağlı olarak müsaade edilmiştir" denilebilir. ABDEST, GUSÜL VE SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Piercing ile ilgili fıkhi tartışmaların en kritik noktalarından biri de abdest ve gusül abdestine engel olup olmadığıdır. Gusül abdestinin (boy abdesti) geçerli olabilmesi için, vücutta iğne ucu kadar kuru yer kalmaması, suyun derinin her noktasına ulaşması farzdır. Piercing takılan delik, deride açılmış bir yoldur ve suyun bu deliğin içine ve küpenin altına ulaşması gerekir. Eğer piercing çok dar ise ve suyun delikten içeri girmesine engel oluyorsa, gusül sırasında bu takının oynatılması veya çıkarılması gerekir. Aksi takdirde, su deriye temas etmediği için alınan gusül geçersiz olur ve kişi cünüp kalır. Abdestte de (namaz abdesti) yıkanması farz olan bir uzuvda (örneğin burun veya kulak) piercing varsa, suyun takının altına ulaşmasına özen gösterilmelidir.