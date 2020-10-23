Piiz'den 'Yalnızım Ben'

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Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 'Tut', 'İndikçe Derine' ve 'Gitmeyi Öğren' şarkılarıyla sevenlerinden tam not alan Piiz, yeni teklileri 'Yalnızım Ben' ile dinleyicilerini yine duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Piiz, söz ve müziği Yaşar Güvenir’e ait olan ve Nil Burak’ın sesiyle ölümsüzleşerek Türk Müziği klasikleri arasında yerini alan şarkıyı kendi tarzında yeniden yorumladı. Şarkıda anılarla anılarda yaşayan, hasreti paylaşan insanların yalnızlıkları anlatılıyor.

Düzenlemesi Cüneyt Çakal’a ait şarkının mix ve masteringi Levent Üstüner’e ait.