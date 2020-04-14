Pik nedir? Pik yapmak ne anlama geliyor? soruları corona virüsü haberlerini ve açıklamalarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tıp literatüründe oldukça sık kullanılar pik yapmak sözcüğü bugünlerde koronavirüs için dile getiriliyor. İşte tıpta pik yapmanın anlamı...

PİK YAPMAK NE DEMEK?

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:

Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.