Pilavcının aşkı 0:00 / 0:00

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Yönetmenliğini Bülent Terzioğlu'nun yaptığı, başrollerindeHande Katipoğlu,Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Tayfun Sav, Levent Sülün ve Ebrar Demirbilek gibi sevilen isimlerin yer aldığı'Pilavüstü Aşk' filminin provaları başladı.

Kamuran Süner'in senaristi olduğu CineMutfak projesi olan 'Pilavüstü Aşk', ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan 'Elvan Kaşıkçızade' ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı 'Rıdvan Merinos'un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

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