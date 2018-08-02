Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan aşk tazeledi

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a olan aşkını, eğlenmek için gittiği bir mekanda bir döneme damgasını vuran "I love you baby" şarkısıyla yineledi. Efsane şarkıcı Frank Sinatra'ya ait olan "I love you baby" şarkısını Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a "Bu bizim şarkımız" diyerek hediye etti