Pınar Deniz'in canı tatlı çekti
Eşi Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz'in canı tatlı çekti
Giriş: 09.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:01
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı.
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İlk kez anne olacak olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz, zaman zaman karnı burnunda pozlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyen Pınar Deniz, bu sever bir kafenin aynasında poz verdi.