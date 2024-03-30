Pınar Karşıyaka: 92 - Bahçeşehir Koleji: 76 | MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş deplasmanında 49 sayı farkla kaybeden Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yenerek moral buldu.
Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yenerek geçen hafta 49 sayı ile mağlup olduğu Beşiktaş maçından sonra moral buldu.
Maça etkili başlayan yeşil-kırmızılılar ilk çeyreği 31-16 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta da üstün olan taraftı ve soyunma odasına 56-39 galip girdi. Üçüncü periyotta da farkı açan İzmir ekibi, rakibine karşı 71-58'lik üstünlük kurdu. Son çeyrekte hata yapmayan Pınar Karşıyaka evindeki maçı 16 sayı farkla 92-76 kazandı.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
PINAR KARŞIYAKA: Vitto Brown 10, Martin 14, Kenan 6, Thomas 6, Deniz 6, Jaylon Brown 18, Furkan 11, McCollum 19, Mert 2
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Taylor 19, Boutsiele 7, Bouteille 9, Muhammed 7, Berkay 6, Cavanaugh 13, Scrubb 3, Egehan 12, Ahmet Sefa, Can, Kartal, Hadi
1'İNCİ PERİYOT: 31-16
İLK YARI: 56-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-58
4'ÜNCÜ PERİYOT: 92-76