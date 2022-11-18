Pınar Karşıyaka´nın rakibi Türk Telekom

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçından yenilgi ile ayrılan Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Türk Telekom´un rakibi olacak. Ankara Spor Salonu´nda oynanacak müsabaka saat 15.30´da başlayacak.



Lige hızlı bir giriş yapan Pınar Karşıyaka, üst üste ilk 3 maçını kazandı. Daha sonra önce evinde Tofaş´a yenilen yeşil-kırmızılılar ardından deplasmanda Fenerbahçe Beko´ya da kaybetti. Başantrenör Ufuk Sarıca ve öğrencileri bu kötü gidişatı durdurmak için Türk Telekom deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Pınar Karşıyaka, ligde 10´uncu sırada yer alıyor.