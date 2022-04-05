Pınar Süer'in yeni single'ı yayında 0:00 / 0:00

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Pınar Süer'in yeni single'ı "Bayram Yeri"nin sözü ve müziği Sefa Nuh Polat'a, düzenlemesi ise Denizkan Boz'a ait. "Bayram Yeri"nin single'ın mix ve mastering'i de Buğra Kunt tarafından yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Pınar Süer, seslendirdiği "Gönül Dağı", "Vay", "Aşk Laftan Anlamazki", "Aykırı Yollarına", "Gün Gelir", "Bahça Duvarından Aştım", "Bu Benim Öyküm", "Sen Gel Diyorsun", "Oy Beni Vurun Vurun", "Yürüdüm", "Vurulmuşam Bir Yara", "Beni İyi Sanıyorlar", "Tik Tok", "Üzülmedinmi", "Oflaya Oflaya" ve "Pamuk Şeker" gibi daha birçok şarkısı ile beğeni topladı.