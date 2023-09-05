Pirola varyantı belirtileri nedir? Covid-19 Pirola varyantı öldürür mü, Türkiye'de var mı?

Pirola varyantı belirtileri nedir? Covid-19 Pirola varyantı öldürür mü, Türkiye'de var mı?

Yeni koronavirüs varyantları, ABD'de ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Covid-19 vakalarını artırdı. 23 Ağustos 2023 tarihinde Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un yeni varyantına ilişkin, "Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

3 Şurada Paylaş!









PİROLA VARYANTI NEDEN ÖNEMLİ?

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Pirola varyantının (BA.2.86) Omicron'un bir alt türü olan BA.2’nin de bir alt türü olduğunu belirterek, "Covid-19 aşılarının hedefi olan 'spike' proteinindeki 35 mutasyon nedeniyle endişeye yol açıyor" dedi.

2022 yılında Avrupa’daki bazı ülkeler ve İsrail’de yakın zamanlarda saptanması BA.2.86 varyantının bir süredir toplumlarda yayılımının sürdüğü bilgisini veriyor. Prof. Dr. Arman, "Gerek İngiltere ve gerekse Amerika’da kısa sürede olguların artışı ve Pirola'nın diğer varyantların önüne geçmesi yüksek bulaşıcılık hızı ile ilişkili bir durumdur. Bu sebeple varyant, vaka sayısındaki artışların toplumları etkileyebilme riski açısından dikkatle izleniyor" dedi.