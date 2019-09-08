Pirpirim Aşı tarfi için Malzemeler
500 gr semizotu (pirpirim)
1 çay bardağı bulgur
1 çay bardağı yeşil mercimek
1 soğan
5 diş sarımsak
1 domates
1 yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 limonun suyu
1 yemek kaşığı sumak ekşisi
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
5 su bardağı sıcak su
Pirpirim Aşı tarifinin Yapılışı
Pirpirim Aşı için öncelikle,
Küp doğranmış soğanı ayçiçeği yağında kavurun. Doğranmış domates ve sarımsağı ekleyip birlikte kavurun. Biber salçasını ilave edin ve 2 dakika kavurun. Mercimek ve bulguru ilave edin. 5 su bardağı sıcak ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Yıkanmış ve doğranmış semizotlarını ilave edin. Birlikte bir taşım kaynatın. Çorba pişince baharatları, limon suyunu, sumak ekşisini ilave edin. Üzerine pul biber serperek servis yapın.
Afiyet Olsun...
Pirpirim Aşı kaç kalori?
Pirpirim Aşı 237 kaloridir. İçinde bulunan A ve C vitamini, folik asit, potasyum, magnezyum, demir ve lif açısından zengindir.
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