Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTarifler

Pirpirim Aşı nasıl yapılır? Pirpirim Aşı tarifi

Pirpirim Aşı tarifi

Pirpirim Aşı

Pirpirim Aşı tarfi için Malzemeler

500 gr semizotu (pirpirim)
1 çay bardağı bulgur
1 çay bardağı yeşil mercimek
1 soğan
5 diş sarımsak
1 domates
1 yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 limonun suyu
1 yemek kaşığı sumak ekşisi
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
5 su bardağı sıcak su

Pirpirim Aşı tarifinin Yapılışı

Pirpirim Aşı için öncelikle,

Küp doğranmış soğanı ayçiçeği yağında kavurun. Doğranmış domates ve sarımsağı ekleyip birlikte kavurun. Biber salçasını ilave edin ve 2 dakika kavurun. Mercimek ve bulguru ilave edin. 5 su bardağı sıcak ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Yıkanmış ve doğranmış semizotlarını ilave edin. Birlikte bir taşım kaynatın. Çorba pişince baharatları, limon suyunu, sumak ekşisini ilave edin. Üzerine pul biber serperek servis yapın.

Afiyet Olsun...

Pirpirim Aşı kaç kalori?

Pirpirim Aşı 237 kaloridir. İçinde bulunan A ve C vitamini, folik asit, potasyum, magnezyum, demir ve lif açısından zengindir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayısı Haşlanmış Yumurta nasıl yapılır? Kayısılı Haşlanmış Yumurta tarifi
TARİFLERKayısı Haşlanmış Yumurta nasıl yapılır?
Ustası bile tarifini bilmiyor: Duvalı tatlı
TARİFLERUstası bile tarifini bilmiyor: Duvalı tatlı
Akşam yemeğinde ne var?
TARİFLERAkşam yemeğinde ne var?
Akşama ne pişireceğiniz belli değil mi?
TARİFLERAkşama ne pişireceğiniz belli değil mi?
Un Kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Nişastasız , Nişastalı Un Kurabiyesi tarifi
TARİFLERUn Kurabiyesi nasıl yapılır?
Et kavurma nasıl yapılır? Nefis kavurma tarifi dana etli (kavurma tarifi video)
TARİFLEREn lezzetli ve pratik kavurma tarifi
Kurban eti nasıl muhafaza edilir? Kurban eti saklanırken nelere dikkat edilmeli?
TARİFLERKurban eti nasıl muhafaza edilir?
Kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve pratik koyun, kuzu, dana kavurma tarifi
TARİFLERKurban Bayramı lezzeti: Kavurma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X