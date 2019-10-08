Pişirici, Garanti Filo Genel Müdür Yardımcısı oldu

Koray Pişirici, Garanti Filo Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1976 Adana doğumlu olan Koray Pişirici, Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nden mezun oldu. Pişirici, yüksek lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Pazarlama İletişimi Bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında katıldığı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de çeşitli pozisyonlarda görev alan Pişirici,en son Satış ve Pazarlama Birim Müdürü olarak görev yapıyordu. Koray Pişirici Garanti Filo’da Satış , Pazarlama, Kurumsal Marka, İkinci el ve Satın Alma Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Pişirici,evli ve üç çocuk babası…