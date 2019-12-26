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Piyango hangi burca çıkacak?

Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı’nın HT Masa’da bu haftaki konuğu ünlü astroloji yazarı Hande Kazanova oldu. Ünlü isimleri 2020'de nelerin beklediğini anlatan Kazanova, piyangoda en şanslı burçları da açıkladı

HT Masa
HABERTURK.COM

Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, HT Masa’da ünlü astroloji yazarı Hande Kazanova’yla yaptıkları astroloji sohbetinin üçüncü bölümünde sanat dünyasının ünlü isimlerini 2020’de nelerin beklediğini konuşuyor.

Kazanova, Neptün tarafından yönetilen Balık burcu kadını Beren Saat ve Merkür tarafından yönetilen İkizler burcu erkeği Kenan Doğulu’nun her konuda anlaşmalarının zor olduğunu belirtip “Her ikisinin de ev ve ilişki alanlarından tutulmalar var. Yaz aylarında ilişkilerine biraz dikkat etsinler…” diye uyarıyor.

Boğa burcu Cem Yılmaz’ın 2020’de yapacağı projelerde çok iyi sonuçlar alacağını söyleyen Kazanova, Yengeç burcu Serenay Sarıkaya için evlilik döngüsünün devrede olduğunu belirtip müjdeyi veriyor.

Ünlü astrolog Boğa burcu Demet Akalın’a da bir uyarıda bulunuyor.

Hande Kazanova, yılın en şanslı burçlarını açıklayıp yılbaşında hangi burçların mutlaka piyango alması gerektiğini açıklıyor.

Videodaki keyifli sohbeti kaçırmayın...

 

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