        Piyasa kapanışı: 01 Aralık 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 01 Aralık 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (01 Aralık 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,00 değer kazanarak 11.116,45 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,44 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,19 değer kazanarak 5.774,27 liraya yükseldi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 01 Aralık 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        01 Aralık 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.116,45 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,00 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi INVES,TEKTU,VERTU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PKENT,ENSRI,QNBFK.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.879.275.290.54 TL), AKBNK (10.312.711.302.60 TL), EREGL (8.868.178.439.82 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        13.96
        2.87 %
        10.879.275.291
        A
        66.25
        2.32 %
        10.312.711.303
        E
        23.98
        0.50 %
        8.868.178.440
        Y
        36.90
        4.53 %
        8.337.922.872
        T
        276.50
        1.37 %
        8.071.002.687
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        233.20
        10.00 %
        96.414.459
        T
        12.76
        10.00 %
        135.897.621
        V
        39.38
        10.00 %
        131.448.229
        G
        299.75
        10.00 %
        622.470.109
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        181.70
        -9.96 %
        267.995.289
        E
        70.15
        -9.95 %
        9.393.857
        Q
        56.50
        -7.38 %
        3.395.602
        R
        196.50
        -7.22 %
        227.365.833
        O
        45.50
        -5.21 %
        76.032.683
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Aralık 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde -0,12 azalarak 42,44 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,21 yükselerek 49,40 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,44
        -0,12 %
        E
        EUR/TRY
        49,40
        0,21 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Aralık 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,28 değer kaybederek 4.227,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,19 değer kazanarak 5.774,27 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.440,93 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.648,25 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.227,39
        -0,28 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.774,27
        0,19 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.648,25
        0,19 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.440,93
        0,19 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -6,67 değer kaybederek 85.376,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -8,18 düşerek 2.786,63 dolardan işlem gördü.

