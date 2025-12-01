Piyasa kapanışı: 01 Aralık 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

01 Aralık 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.116,45 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,00 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi INVES,TEKTU,VERTU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PKENT,ENSRI,QNBFK.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.879.275.290.54 TL), AKBNK (10.312.711.302.60 TL), EREGL (8.868.178.439.82 TL) oldu.

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Aralık 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde -0,12 azalarak 42,44 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,21 yükselerek 49,40 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (01 Aralık 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,28 değer kaybederek 4.227,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,19 değer kazanarak 5.774,27 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.440,93 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.648,25 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -6,67 değer kaybederek 85.376,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -8,18 düşerek 2.786,63 dolardan işlem gördü.