Piyasa kapanışı: 04 Aralık 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

04 Aralık 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,07 düşerek 10.918,51 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11077.7000 puandan işlem görürken en düşük 10896.6900 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi METRO,TRALT,BEYAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TMPOL,DOFER,DOGUB.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (10.076.952.377.05 TL), ISCTR (9.270.102.207.16 TL), THYAO (8.717.205.403.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Aralık 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 42,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 49,65 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (04 Aralık 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0,05 artış ile 4.205,10 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,09 düşüşle 5.735,49 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.377,53 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.395,39 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,45 değer kazanarak 92.742,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,37 yükselerek 3.181,36 dolardan işlem gördü.