Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.918,51 %-1,07
        DOLAR 42,4464 %0,01
        EURO 49,6373 %0,16
        GRAM ALTIN 5.735,14 %-0,09
        FAİZ 37,98 %-0,34
        GÜMÜŞ GRAM 77,52 %-2,90
        BITCOIN 92.458,00 %-1,35
        GBP/TRY 56,8364 %0,24
        EUR/USD 1,1670 %-0,01
        BRENT 62,75 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 9.376,96 %-0,09
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 04 Aralık 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 04 Aralık 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (04 Aralık 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,07 değer kaybederek 10.918,51 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 42,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,09 değer kaybederek 5.735,49 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 04 Aralık 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        04 Aralık 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,07 düşerek 10.918,51 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11077.7000 puandan işlem görürken en düşük 10896.6900 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi METRO,TRALT,BEYAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TMPOL,DOFER,DOGUB.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (10.076.952.377.05 TL), ISCTR (9.270.102.207.16 TL), THYAO (8.717.205.403.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        64.40
        -3.45 %
        10.076.952.377
        I
        13.66
        -1.59 %
        9.270.102.207
        T
        270.00
        -2.00 %
        8.717.205.403
        Y
        35.10
        -5.03 %
        8.396.839.034
        T
        38.60
        -5.95 %
        5.824.740.447
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        5.94
        10.00 %
        162.422.641
        T
        38.96
        9.99 %
        5.231.926.675
        B
        28.40
        9.99 %
        107.314.577
        A
        440.50
        9.99 %
        132.117.169
        M
        1,035.00
        9.99 %
        137.726.098
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        389.25
        -10.00 %
        18.853.178
        D
        53.30
        -9.97 %
        176.414.811
        D
        46.10
        -9.78 %
        124.648.337
        C
        10.41
        -8.52 %
        217.113.111
        P
        191.70
        -8.28 %
        404.106.537
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Aralık 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 42,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 49,65 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,45
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        49,65
        0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Aralık 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,05 artış ile 4.205,10 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,09 düşüşle 5.735,49 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.377,53 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.395,39 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.205,10
        0,05 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.735,49
        -0,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.395,39
        -0,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.377,53
        -0,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,45 değer kazanarak 92.742,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,37 yükselerek 3.181,36 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı