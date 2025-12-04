Piyasa kapanışı: 04 Aralık 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (04 Aralık 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,07 değer kaybederek 10.918,51 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 42,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,09 değer kaybederek 5.735,49 liraya düştü.
04 Aralık 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,07 düşerek 10.918,51 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11077.7000 puandan işlem görürken en düşük 10896.6900 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi METRO,TRALT,BEYAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TMPOL,DOFER,DOGUB.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (10.076.952.377.05 TL), ISCTR (9.270.102.207.16 TL), THYAO (8.717.205.403.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
64.40 ₺
|
-3.45 %
|
10.076.952.377
|
13.66 ₺
|
-1.59 %
|
9.270.102.207
|
270.00 ₺
|
-2.00 %
|
8.717.205.403
|
35.10 ₺
|
-5.03 %
|
8.396.839.034
|
38.60 ₺
|
-5.95 %
|
5.824.740.447
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.94 ₺
|
10.00 %
|
162.422.641
|
38.96 ₺
|
9.99 %
|
5.231.926.675
|
28.40 ₺
|
9.99 %
|
107.314.577
|
440.50 ₺
|
9.99 %
|
132.117.169
|
1,035.00 ₺
|
9.99 %
|
137.726.098
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
389.25 ₺
|
-10.00 %
|
18.853.178
|
53.30 ₺
|
-9.97 %
|
176.414.811
|
46.10 ₺
|
-9.78 %
|
124.648.337
|
10.41 ₺
|
-8.52 %
|
217.113.111
|
191.70 ₺
|
-8.28 %
|
404.106.537
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Aralık 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 42,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 49,65 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,45 ₺
|
0,01 %
|
E
|
49,65 ₺
|
0,18 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Aralık 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,05 artış ile 4.205,10 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,09 düşüşle 5.735,49 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.377,53 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.395,39 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.205,10 ₺
|
0,05 %
|
5.735,49 ₺
|
-0,09 %
|
37.395,39 ₺
|
-0,09 %
|
9.377,53 ₺
|
-0,09 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,45 değer kazanarak 92.742,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,37 yükselerek 3.181,36 dolardan işlem gördü.