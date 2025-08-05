Piyasa kapanışı: 05 Ağustos 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

05 Ağustos 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,03 düşüş ile 10.849,96 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BASCM,EDIP,ADEL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,PAPIL,DOBUR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.585.639.840.75 TL), ISCTR (5.187.776.611.37 TL), YKBNK (4.742.289.660.06 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Ağustos 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 40,67 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 47,10 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (05 Ağustos 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,35 artış ile 3.385,33 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,38 yükselişle 4.427,69 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.239,27 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.868,51 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,52 azalış ile 113.121,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,64 düşüş ile 3.588,01 doları buldu. Brent Petrol ise 67,85 dolar