Piyasa kapanışı: 05 Ağustos 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (05 Ağustos 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,03 değer kaybederek 10.849,96 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,67 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,38 ile 4.427,69 liradan işlem gördü.
05 Ağustos 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,03 düşüş ile 10.849,96 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BASCM,EDIP,ADEL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,PAPIL,DOBUR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.585.639.840.75 TL), ISCTR (5.187.776.611.37 TL), YKBNK (4.742.289.660.06 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
295.50 ₺
|
0.34 %
|
6.585.639.841
|
15.31 ₺
|
1.12 %
|
5.187.776.611
|
33.56 ₺
|
-1.35 %
|
4.742.289.660
|
66.75 ₺
|
-0.15 %
|
4.287.705.653
|
34.36 ₺
|
-9.96 %
|
4.034.560.830
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.05 ₺
|
10.00 %
|
3.824.668
|
37.40 ₺
|
10.00 %
|
244.416.718
|
38.10 ₺
|
9.99 %
|
284.312.774
|
19.92 ₺
|
9.99 %
|
1.308.994.043
|
40.72 ₺
|
9.99 %
|
123.160.526
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
34.36 ₺
|
-9.96 %
|
4.034.560.830
|
23.18 ₺
|
-9.95 %
|
1.952.564.317
|
436.00 ₺
|
-9.92 %
|
371.746.661
|
3.44 ₺
|
-9.71 %
|
290.543.904
|
9.67 ₺
|
-6.21 %
|
137.485.564
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Ağustos 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 40,67 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 47,10 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,67 ₺
|
0,01 %
|
E
|
47,10 ₺
|
0,01 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Ağustos 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 0,35 artış ile 3.385,33 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,38 yükselişle 4.427,69 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.239,27 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.868,51 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.385,33 ₺
|
0,35 %
|
4.427,69 ₺
|
0,38 %
|
28.868,51 ₺
|
0,38 %
|
7.239,27 ₺
|
0,38 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,52 azalış ile 113.121,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,64 düşüş ile 3.588,01 doları buldu. Brent Petrol ise 67,85 dolar