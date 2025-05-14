Piyasa kapanışı: 14 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.701,55 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,01 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IZINV,DITAS,ULAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,BEGYO,SAFKR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.423.445.318.25 TL), YKBNK (8.697.060.972.98 TL), THYAO (7.168.086.019.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Mayıs 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde -0,11 azalarak 38,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,13 yükselerek 43,47 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (14 Mayıs 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde -2,00 azalış ile 3.185,41 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,24 düşüşle 3.962,63 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.478,90 olurken, Cumhuriyet altını ise 25.836,35 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,37 düşüş ile 103.217,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,15 artış ile 2.580,58 dolar.Brent Petrol ise 66,05 dolar