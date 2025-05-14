Piyasa kapanışı: 14 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (14 Mayıs 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 değer kazanarak 9.701,55 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,75 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,24 değer kaybederek 3.962,63 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.701,55 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,01 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IZINV,DITAS,ULAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,BEGYO,SAFKR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.423.445.318.25 TL), YKBNK (8.697.060.972.98 TL), THYAO (7.168.086.019.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
51.80 ₺
|
-0.86 %
|
9.423.445.318
|
25.62 ₺
|
0.31 %
|
8.697.060.973
|
299.00 ₺
|
-1.81 %
|
7.168.086.020
|
10.95 ₺
|
0.55 %
|
6.037.251.429
|
138.00 ₺
|
0.88 %
|
5.519.969.821
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
49.50 ₺
|
10.00 %
|
13.655.064
|
14.19 ₺
|
10.00 %
|
59.111.853
|
26.84 ₺
|
10.00 %
|
33.688.097
|
222.20 ₺
|
10.00 %
|
88.658.889
|
30.58 ₺
|
10.00 %
|
402.027.684
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
31.52 ₺
|
-9.99 %
|
23.780.169
|
13.13 ₺
|
-9.95 %
|
6.489.844
|
88.90 ₺
|
-8.11 %
|
124.061.308
|
19.10 ₺
|
-7.10 %
|
238.793.272
|
11.79 ₺
|
-6.72 %
|
12.836.611
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Mayıs 2025 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde -0,11 azalarak 38,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,13 yükselerek 43,47 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,75 ₺
|
-0,11 %
|
E
|
43,47 ₺
|
0,13 %
Altın fiyatlarında son durum (14 Mayıs 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -2,00 azalış ile 3.185,41 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,24 düşüşle 3.962,63 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.478,90 olurken, Cumhuriyet altını ise 25.836,35 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.185,41 ₺
|
-2,00 %
|
3.962,63 ₺
|
-2,24 %
|
25.836,35 ₺
|
-2,24 %
|
6.478,90 ₺
|
-2,24 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,37 düşüş ile 103.217,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,15 artış ile 2.580,58 dolar.Brent Petrol ise 66,05 dolar