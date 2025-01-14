Piyasa kapanışı: 14 Ocak 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

14 Ocak 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 9.723,78 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HKTM,KARTN,TATEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CGCAM,SELVA,HEDEF oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.263.901.638.02 TL), AKBNK (8.365.316.579.45 TL), THYAO (7.729.849.770.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ocak 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 35,49 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,23 yükselerek 36,45 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (14 Ocak 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,30 değer kazanarak 2.671,25 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,33 değer kazanarak 3.047,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.983,11 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.871,47 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 4,44 yükseliş ile 96.876,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,86 artış ile 3.212,46 dolar.Brent Petrol ise 80,04 dolar