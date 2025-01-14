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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 14 Ocak 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 14 Ocak 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (14 Ocak 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,10 değer kaybederek 9.723,78 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 35,49 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,33 değer kazanarak 3.047,77 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 14 Ocak 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        14 Ocak 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 9.723,78 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HKTM,KARTN,TATEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CGCAM,SELVA,HEDEF oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.263.901.638.02 TL), AKBNK (8.365.316.579.45 TL), THYAO (7.729.849.770.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        14.16
        0.14 %
        9.263.901.638
        A
        63.00
        0.32 %
        8.365.316.579
        T
        293.50
        1.29 %
        7.729.849.771
        K
        177.90
        0.40 %
        5.349.842.735
        T
        127.30
        -0.08 %
        4.876.573.200
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        17.85
        9.98 %
        151.544.685
        K
        112.80
        9.94 %
        306.628.160
        T
        47.48
        9.55 %
        200.262.043
        B
        8.23
        7.30 %
        319.440.397
        H
        5.24
        6.94 %
        99.641.971
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        32.76
        -9.75 %
        1.678.377.889
        S
        11.06
        -9.20 %
        175.904.679
        H
        4.35
        -8.42 %
        140.316.571
        K
        8.04
        -5.30 %
        55.985.363
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ocak 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 35,49 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,23 yükselerek 36,45 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,49
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        36,45
        0,23 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Ocak 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,30 değer kazanarak 2.671,25 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,33 değer kazanarak 3.047,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.983,11 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.871,47 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.671,25
        0,30 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.047,77
        0,33 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.871,47
        0,33 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.983,11
        0,33 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 4,44 yükseliş ile 96.876,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,86 artış ile 3.212,46 dolar.Brent Petrol ise 80,04 dolar

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