Piyasa kapanışı: 17 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (17 Aralık 2024 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 34,99 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,35 ile 2.969,84 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Aralık 2024 Salı tarihinde günü 10.011,27 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,14 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TURGG,USAK,KENT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GSDDE ,ETILR,SONME oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.476.210.156.50 TL), ISCTR (5.936.191.938.22 TL), AKBNK (4.454.272.329.55 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
297.75 ₺
|
0.76 %
|
8.476.210.157
|
13.40 ₺
|
0.53 %
|
5.936.191.938
|
62.70 ₺
|
0.00 %
|
4.454.272.330
|
29.54 ₺
|
-0.40 %
|
4.314.281.822
|
26.16 ₺
|
0.38 %
|
3.609.536.702
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
583.00 ₺
|
10.00 %
|
15.596.999
|
14.52 ₺
|
10.00 %
|
505.102.485
|
1,199.00 ₺
|
10.00 %
|
11.427.669
|
22.00 ₺
|
10.00 %
|
5.251.730
|
1.98 ₺
|
10.00 %
|
389.889.369
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
34.18 ₺
|
-9.82 %
|
270.953.803
|
95.50 ₺
|
-9.05 %
|
22.275.988
|
14.19 ₺
|
-9.04 %
|
122.594.624
|
13.92 ₺
|
-8.12 %
|
289.439.336
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Aralık 2024 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 34,99 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,07 yükseliş ile 36,79 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,99 ₺
|
0,10 %
|
E
|
36,79 ₺
|
0,07 %
Altın fiyatlarında son durum (17 Aralık 2024 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,42 değer kaybederek 2.641,50 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,35 değer kaybederek 2.969,84 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.855,69 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.363,34 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.641,50 ₺
|
-0,42 %
|
2.969,84 ₺
|
-0,35 %
|
19.363,34 ₺
|
-0,35 %
|
4.855,69 ₺
|
-0,35 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,44 değer kazanarak 106.774,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,39 yükselerek 3.962,89 dolardan işlem gördü.