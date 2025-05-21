Piyasa kapanışı: 21 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.398,93 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,21 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KZBGY,IZFAS,KLRHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TUREX,TERA,SANFM oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.003.886.649.50 TL), YKBNK (6.760.668.362.74 TL), AKBNK (5.423.599.494.55 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mayıs 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,07 azalış ile 38,81 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,49 yükseliş ile 44,06 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (21 Mayıs 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,65 artış ile 3.311,40 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 4.134,17 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.759,36 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.954,77 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,13 artış ile 109.055,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,75 yükseliş ile 2.567,92 doları buldu. Brent Petrol ise 65,08 dolar