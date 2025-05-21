Piyasa kapanışı: 21 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (21 Mayıs 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,21 değer kaybederek 9.398,93 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,07 düşerek 38,81 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,61 değer kazanarak 4.134,17 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.398,93 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,21 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KZBGY,IZFAS,KLRHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TUREX,TERA,SANFM oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.003.886.649.50 TL), YKBNK (6.760.668.362.74 TL), AKBNK (5.423.599.494.55 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
279.75 ₺
|
-2.44 %
|
12.003.886.650
|
26.60 ₺
|
-1.48 %
|
6.760.668.363
|
52.50 ₺
|
-0.10 %
|
5.423.599.495
|
11.00 ₺
|
-0.99 %
|
3.802.614.287
|
151.40 ₺
|
-3.32 %
|
3.678.136.229
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
10.67 ₺
|
10.00 %
|
526.515.908
|
112.20 ₺
|
10.00 %
|
518.117.370
|
44.72 ₺
|
9.99 %
|
139.296.117
|
38.80 ₺
|
9.98 %
|
83.675.005
|
9.37 ₺
|
9.98 %
|
71.123.650
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
20.72 ₺
|
-9.99 %
|
85.662.820
|
149.90 ₺
|
-9.97 %
|
435.495.626
|
22.78 ₺
|
-9.96 %
|
179.959.640
|
110.70 ₺
|
-9.93 %
|
1.370.595.914
|
8.00 ₺
|
-9.91 %
|
104.551.119
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mayıs 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,07 azalış ile 38,81 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,49 yükseliş ile 44,06 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,81 ₺
|
-0,07 %
|
E
|
44,06 ₺
|
0,49 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Mayıs 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde 0,65 artış ile 3.311,40 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 4.134,17 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.759,36 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.954,77 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.311,40 ₺
|
0,65 %
|
4.134,17 ₺
|
0,61 %
|
26.954,77 ₺
|
0,61 %
|
6.759,36 ₺
|
0,61 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,13 artış ile 109.055,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,75 yükseliş ile 2.567,92 doları buldu. Brent Petrol ise 65,08 dolar