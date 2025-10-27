Piyasa kapanışı: 27 Ekim 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

27 Ekim 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,81 düşerek 10.853,43 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10948.1300 puandan işlem görürken en düşük 10823.1900 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BURCE,CRDFA,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,BRMEN,ESEN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.604.707.159.09 TL), THYAO (8.186.921.310.50 TL), AKBNK (8.168.381.638.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ekim 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,08 azalış ile 41,91 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,06 yükseliş ile 48,83 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (27 Ekim 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,06 değer kaybederek 3.987,15 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -3,30 değer kaybederek 5.362,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.767,68 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 34.963,47 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,35 artış ile 115.037,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,27 yükseliş ile 4.165,39 doları buldu. Brent Petrol ise 66,30 dolar