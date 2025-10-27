Habertürk
        Piyasa kapanışı: 27 Ekim 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 27 Ekim 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (27 Ekim 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,81 değer kaybederek 10.853,43 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,91 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -3,30 ile 5.362,50 liraya geriledi.

        Giriş: 27.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 27 Ekim 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,81 düşerek 10.853,43 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10948.1300 puandan işlem görürken en düşük 10823.1900 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BURCE,CRDFA,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,BRMEN,ESEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.604.707.159.09 TL), THYAO (8.186.921.310.50 TL), AKBNK (8.168.381.638.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        12.51
        -5.08 %
        9.604.707.159
        T
        295.00
        -0.67 %
        8.186.921.311
        A
        58.80
        -2.33 %
        8.168.381.639
        E
        27.68
        1.62 %
        6.502.315.631
        A
        208.80
        2.40 %
        6.415.017.037
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        32.56
        10.00 %
        116.616.927
        C
        42.24
        10.00 %
        47.466.528
        A
        78.65
        10.00 %
        10.288.827
        H
        5.28
        10.00 %
        330.863.147
        P
        17.28
        9.99 %
        968.252.510
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR
        LINK BILGISAYAR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ekim 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,08 azalış ile 41,91 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,06 yükseliş ile 48,83 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,91
        -0,08 %
        E
        EUR/TRY
        48,83
        0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Ekim 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,06 değer kaybederek 3.987,15 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -3,30 değer kaybederek 5.362,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.767,68 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 34.963,47 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.987,15
        -3,06 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.362,50
        -3,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        34.963,47
        -3,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.767,68
        -3,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,35 artış ile 115.037,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,27 yükseliş ile 4.165,39 doları buldu. Brent Petrol ise 66,30 dolar

