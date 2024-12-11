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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (11 Aralık 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (11 Aralık 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (11 Aralık 2024 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,40 değer kaybederek 10.058,47 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,86 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,84 ile 3.040,95 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (11 Aralık 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        11 Aralık 2024 Çarşamba, BIST 100 günü -0,40 düşerek 10.058,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10171.5000 puandan işlem görürken en düşük 10008.8900 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IPEKE,DITAS,DERIM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AGROT,BINBN,BOSSA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.521.053.929.85 TL), THYAO (9.311.820.870.25 TL), YKBNK (6.111.242.628.94 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        63.90
        -1.92 %
        9.521.053.930
        T
        301.25
        0.67 %
        9.311.820.870
        Y
        30.86
        -1.22 %
        6.111.242.629
        I
        13.70
        -0.94 %
        5.488.204.391
        E
        26.06
        -0.38 %
        4.608.834.336
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        58.85
        10.00 %
        684.534.009
        D
        17.64
        9.98 %
        171.686.173
        D
        35.70
        9.98 %
        116.464.947
        T
        164.40
        9.97 %
        111.653.378
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        12.92
        -9.97 %
        3.124.751.167
        B
        111.60
        -9.93 %
        514.206.191
        B
        9.00
        -9.91 %
        208.593.837
        I
        3.20
        -9.86 %
        274.841.242
        I
        2.14
        -9.70 %
        78.594.196
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Aralık 2024 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,86 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 36,64 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,86
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        36,64
        -0,21 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Aralık 2024 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,63 :artarakazalarak 2.711,25 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,84 yükseliş sonucu 3.040,95 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,84 yükselerek 4.971,95 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.826,96.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.711,25
        0,63 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.040,95
        0,84 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.826,96
        0,84 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.971,95
        0,84 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,34 yükseliş ile 99.905,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,53 artış ile 3.789,26 dolar.Brent Petrol ise 73,06 dolar

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