Piyasa raporu (11 Aralık 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (11 Aralık 2024 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,40 değer kaybederek 10.058,47 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,86 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,84 ile 3.040,95 liraya çıktı.
11 Aralık 2024 Çarşamba, BIST 100 günü -0,40 düşerek 10.058,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10171.5000 puandan işlem görürken en düşük 10008.8900 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IPEKE,DITAS,DERIM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AGROT,BINBN,BOSSA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.521.053.929.85 TL), THYAO (9.311.820.870.25 TL), YKBNK (6.111.242.628.94 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
63.90 ₺
|
-1.92 %
|
9.521.053.930
|
301.25 ₺
|
0.67 %
|
9.311.820.870
|
30.86 ₺
|
-1.22 %
|
6.111.242.629
|
13.70 ₺
|
-0.94 %
|
5.488.204.391
|
26.06 ₺
|
-0.38 %
|
4.608.834.336
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
58.85 ₺
|
10.00 %
|
684.534.009
|
17.64 ₺
|
9.98 %
|
171.686.173
|
35.70 ₺
|
9.98 %
|
116.464.947
|
164.40 ₺
|
9.97 %
|
111.653.378
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.92 ₺
|
-9.97 %
|
3.124.751.167
|
111.60 ₺
|
-9.93 %
|
514.206.191
|
9.00 ₺
|
-9.91 %
|
208.593.837
|
3.20 ₺
|
-9.86 %
|
274.841.242
|
2.14 ₺
|
-9.70 %
|
78.594.196
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Aralık 2024 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,86 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 36,64 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,86 ₺
|
0,02 %
|
E
|
36,64 ₺
|
-0,21 %
Altın fiyatlarında son durum (11 Aralık 2024 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,63 :artarakazalarak 2.711,25 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,84 yükseliş sonucu 3.040,95 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,84 yükselerek 4.971,95 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.826,96.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.711,25 ₺
|
0,63 %
|
3.040,95 ₺
|
0,84 %
|
19.826,96 ₺
|
0,84 %
|
4.971,95 ₺
|
0,84 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,34 yükseliş ile 99.905,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,53 artış ile 3.789,26 dolar.Brent Petrol ise 73,06 dolar