Piyasa raporu (11 Mart 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (11 Mart 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 10.438,33 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,59 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,14 değer kazanarak 3.434,06 liraya yükseldi.
11 Mart 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,15 yükseliş ile 10.438,33 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,EUYO,ULKER, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KSTUR,YGYO,MMCAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (10.340.316.172.60 TL), THYAO (7.910.044.239.00 TL), KCHOL (7.104.787.731.90 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
117.00 ₺
|
6.07 %
|
10.340.316.173
|
330.50 ₺
|
-0.75 %
|
7.910.044.239
|
174.40 ₺
|
2.17 %
|
7.104.787.732
|
31.56 ₺
|
-1.07 %
|
7.078.718.499
|
24.82 ₺
|
1.55 %
|
6.870.290.074
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
42.90 ₺
|
10.00 %
|
292.926.089
|
10.34 ₺
|
10.00 %
|
10.079.151
|
135.30 ₺
|
10.00 %
|
3.721.810.397
|
133.20 ₺
|
9.99 %
|
743.629.648
|
11.03 ₺
|
9.97 %
|
6.339.006
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4,392.50 ₺
|
-9.99 %
|
11.812.090
|
6.52 ₺
|
-9.94 %
|
7.679.545
|
23.10 ₺
|
-9.41 %
|
1.967.562
|
36.38 ₺
|
-9.14 %
|
91.878.770
|
9.07 ₺
|
-6.20 %
|
226.264.194
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Mart 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 36,59 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,85 yükselerek 39,97 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,59 ₺
|
0,10 %
|
E
|
39,97 ₺
|
0,85 %
Altın fiyatlarında son durum (11 Mart 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 0,93 artış ile 2.915,44 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,14 yükselişle 3.434,06 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.614,68 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.390,05 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.915,44 ₺
|
0,93 %
|
3.434,06 ₺
|
1,14 %
|
22.390,05 ₺
|
1,14 %
|
5.614,68 ₺
|
1,14 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,52 değer kazanarak 80.850,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,31 yükselerek 1.898,39 dolardan işlem gördü.