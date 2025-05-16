Piyasa raporu (16 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (16 Mayıs 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,31 yükselerek 38,84 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,63 değer kaybederek 3.967,66 liraya düştü.
16 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.668,36 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,33 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi A1CAP,SNKRN,KLRHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CLEBI,BEGYO,EDIP oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.306.141.855.74 TL), THYAO (8.961.797.068.50 TL), AKBNK (8.318.427.669.15 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.68 ₺
|
5.71 %
|
11.306.141.856
|
293.00 ₺
|
-0.26 %
|
8.961.797.069
|
51.95 ₺
|
2.47 %
|
8.318.427.669
|
159.00 ₺
|
7.14 %
|
6.694.950.929
|
138.60 ₺
|
0.80 %
|
6.659.708.557
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.04 ₺
|
10.00 %
|
495.208.938
|
159.50 ₺
|
10.00 %
|
8.057.205
|
36.98 ₺
|
9.99 %
|
64.855.480
|
136.50 ₺
|
9.99 %
|
1.097.002.014
|
107.90 ₺
|
9.99 %
|
29.592.702
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
2,002.00 ₺
|
-9.98 %
|
116.262.146
|
10.64 ₺
|
-9.98 %
|
5.725.416
|
38.08 ₺
|
-9.98 %
|
113.480.244
|
216.80 ₺
|
-9.97 %
|
309.059.497
|
17.60 ₺
|
-9.97 %
|
68.228.834
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Mayıs 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,31 yükselerek 38,84 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,47 düşerek 43,26 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,84 ₺
|
0,31 %
|
E
|
43,26 ₺
|
-0,47 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Mayıs 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,93 :artarakazalarak 3.177,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,63 düşüş sonucu 3.967,66 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,63 düşerek 6.487,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.869,16.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.177,60 ₺
|
-1,93 %
|
3.967,66 ₺
|
-1,63 %
|
25.869,16 ₺
|
-1,63 %
|
6.487,13 ₺
|
-1,63 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,70 yükseliş ile 103.925,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,13 artış ile 2.593,63 dolar.Brent Petrol ise 64,96 dolar