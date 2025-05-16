Piyasa raporu (16 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

16 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.668,36 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,33 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi A1CAP,SNKRN,KLRHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CLEBI,BEGYO,EDIP oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.306.141.855.74 TL), THYAO (8.961.797.068.50 TL), AKBNK (8.318.427.669.15 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Mayıs 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,31 yükselerek 38,84 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,47 düşerek 43,26 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (16 Mayıs 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,93 :artarakazalarak 3.177,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,63 düşüş sonucu 3.967,66 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,63 düşerek 6.487,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.869,16.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,70 yükseliş ile 103.925,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,13 artış ile 2.593,63 dolar.Brent Petrol ise 64,96 dolar