        Piyasa raporu (19 Eylül 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (19 Eylül 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Eylül 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,20 artış ile 41,37 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,96 ile 4.884,64 liraya çıktı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (19 Eylül 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        19 Eylül 2025 Cuma, BIST 100 günü 2,23 yükselerek 11.294,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11297.4400 puandan işlem görürken en düşük 11040.3200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISBTR,YGGYO,UFUK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MERIT,TEKTU,TRHOL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.960.980.709.75 TL), AKBNK (11.094.245.866.60 TL), ISCTR (10.009.996.430.34 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.75
        0.63 %
        13.960.980.710
        A
        66.65
        2.46 %
        11.094.245.867
        I
        15.07
        4.29 %
        10.009.996.430
        S
        4.07
        0.99 %
        9.575.581.498
        Y
        34.68
        3.46 %
        9.147.943.393
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        609,592.50
        10.00 %
        15.540.775
        Y
        113.30
        10.00 %
        56.736.777
        U
        1,045.00
        10.00 %
        73.176.914
        D
        87.50
        9.99 %
        3.914.272.928
        B
        47.58
        9.99 %
        684.147.663
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        20.70
        -10.00 %
        199.170.535
        T
        19.39
        -9.98 %
        1.266.219.180
        T
        251.25
        -9.95 %
        243.740.289
        I
        539.00
        -9.94 %
        56.025.587
        D
        14.60
        -9.37 %
        2.168.153.057
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Eylül 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 41,37 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,33 düşerek 48,61 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,37
        0,20 %
        E
        EUR/TRY
        48,61
        -0,33 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Eylül 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,74 değer kazanarak 3.671,22 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,96 değer kazanarak 4.884,64 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.986,38 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 31.847,85 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.671,22
        0,74 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.884,64
        0,96 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.847,85
        0,96 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.986,38
        0,96 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,59 düşüş ile 115.686,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,13 azalış ile 4.461,17 dolar.Brent Petrol ise 66,92 dolar

