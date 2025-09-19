Piyasa raporu (19 Eylül 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

19 Eylül 2025 Cuma, BIST 100 günü 2,23 yükselerek 11.294,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11297.4400 puandan işlem görürken en düşük 11040.3200 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISBTR,YGGYO,UFUK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MERIT,TEKTU,TRHOL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.960.980.709.75 TL), AKBNK (11.094.245.866.60 TL), ISCTR (10.009.996.430.34 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Eylül 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 41,37 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,33 düşerek 48,61 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (19 Eylül 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,74 değer kazanarak 3.671,22 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,96 değer kazanarak 4.884,64 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.986,38 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 31.847,85 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,59 düşüş ile 115.686,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,13 azalış ile 4.461,17 dolar.Brent Petrol ise 66,92 dolar