Piyasa raporu (22 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Kasım 2024 Cuma, BIST 100 günü 1,94 yükselerek 9.549,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9550.6300 puandan işlem görürken en düşük 9337.2300 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BMSTL,RAYSG,SONME, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TDGYO,DURDO,CEOEM oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.614.388.655.96 TL), YKBNK (9.931.980.115.46 TL), AKBNK (8.226.604.939.85 TL) oldu.