Piyasa raporu (22 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (22 Kasım 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,54 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,08 ile 2.993,94 liraya çıktı.
22 Kasım 2024 Cuma, BIST 100 günü 1,94 yükselerek 9.549,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9550.6300 puandan işlem görürken en düşük 9337.2300 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BMSTL,RAYSG,SONME, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TDGYO,DURDO,CEOEM oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.614.388.655.96 TL), YKBNK (9.931.980.115.46 TL), AKBNK (8.226.604.939.85 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.60 ₺
|
3.03 %
|
10.614.388.656
|
29.20 ₺
|
3.99 %
|
9.931.980.115
|
60.60 ₺
|
6.50 %
|
8.226.604.940
|
279.50 ₺
|
-0.09 %
|
6.929.372.314
|
21.40 ₺
|
-0.74 %
|
5.996.043.154
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
61.60 ₺
|
10.00 %
|
369.151.286
|
434.50 ₺
|
10.00 %
|
179.563.490
|
79.80 ₺
|
9.99 %
|
19.870.979
|
49.60 ₺
|
9.98 %
|
1.347.939.711
|
27.14 ₺
|
9.97 %
|
11.970.635
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.93 ₺
|
-9.96 %
|
81.244.736
|
22.12 ₺
|
-9.86 %
|
18.961.306
|
26.74 ₺
|
-8.49 %
|
123.062.683
|
1.33 ₺
|
-5.67 %
|
110.038.791
|
22.70 ₺
|
-5.42 %
|
4.812.181
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Kasım 2024 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 34,54 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,58 düşerek 36,00 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,54 ₺
|
0,16 %
|
E
|
36,00 ₺
|
-0,58 %
Altın fiyatlarında son durum (22 Kasım 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 1,10 artış ile 2.699,02 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,08 yükselişle 2.993,94 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.895,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.520,46 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.699,02 ₺
|
1,10 %
|
2.993,94 ₺
|
1,08 %
|
19.520,46 ₺
|
1,08 %
|
4.895,09 ₺
|
1,08 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,23 artış ile 98.328,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,28 düşüş ile 3.318,31 doları buldu. Brent Petrol ise 74,58 dolar