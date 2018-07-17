Fed Başkanı Powell, bugün 17.00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde altı aylık ekonomi ve para politikası sunumu gerçekleştirecek. Sunumunun ardından soruları yanıtlayacak olan Powell'ın, dünya gündemindeki ticaret savaşlarının ekonomiye etkilerine ilişkin de görüşlerini paylaşması bekleniyor.

IMF'nin DEG Raporu'nda küresel ekonomik büyümeye yönelik tahminler değişmemesine karşın, ABD ve ticaret partnerleri arasında yaşanan gerilimin, küresel ekonomiyi rayından çıkarabileceği uyarısında bulunuldu.

IMF Başekonomisti Maurice Obstfeld de ABD'nin ticaret savaşından en kötü etkilenecek ülkelerden biri olacağına işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirve sonrasında yaptıkları açıklamalarla, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi yönünde istekli olduklarını ortaya koydu.

Gelişmelerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 0,2 yükseldi, Standard & Poor's 500 endeksinde yüzde 0,1'lik ve Nasdaq Teknoloji endeksinde yüzde 0,3'lük düşüş yaşandı. Dolar endeksi 94,5 seviyelerinde yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,86 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, Jerome Powell'ın sunum sonrası yapacağı soru-cevap kısmındaki açıklamaların önem taşıdığını, burada bankanın her üç ayda bir faiz artırmasının doğru olduğunu savunmasının beklendiğini bildirdi. Powell'ın açıklamalarında, ticaret savaşının bankanın faiz politikasını etkileyip etkilemeyeceğine dair ipuçları aranacağını da aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin izleneceğini bildirdi.

Avrupa tarafında da dün pay piyasalarında Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 geriledi, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı. Avro/dolar paritesi de dün 1,1725'e kadar yükselmesi sonrasında bugün 1,17-1,20 dar bandında hareket ediyor.

Küresel piyasalardaki dalgalı seyri devralan Asya borsalarında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün işsizlik oranının iki yılın ardından ilk kez tek haneye gerilemesinden bulduğu destekle 91.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 89.744,01 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 4,82-4,87 bandında hareket etmesinin ardından bugün 4,84 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını kaydetti.,

YURT İÇİNDE YOĞUN VERİ AKIŞI

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek seviyeleri olarak izleneceğini aktaran analistler, 91.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs sanayi üretim endeksi

10.00 Türkiye, mayıs kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.30 İngiltere, haziran işsizlik başvurularında değişim

14.30 Türkiye, mayıs konut fiyat endeksi

16.15 ABD, haziran sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı