Bugün üç merkez bankası birden faiz kararını açıklayacak. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı beklenirken Avrupa'da da merkez bankaları gündemi belirleyecek. TCMB ile İngiltere Merkez Bankası (BOE) bugün aynı anda saat 14:00'te faiz kararlarını açıklayacak. 45 dakika sonra da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı duyurulacak.



TCMB'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR



TCMB'nin yüzde 11.75'te sabit tuttuğu politika faizini artırması bekleniyor. Ekonomistler en yüksek 725 baz puan, en düşük ise 275 puanlık artış tahmin ediyor.





AVRUPA'DA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR



Avrupa Merkez Bankası'nın ise para politikasında veya sözlü yönlendirmesinde herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Başkan Mario Draghi'nin açıklamaları ve yayımlanacak makro ekonomik projeksiyonlar takip edilecek.



İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz oranını değiştirmesi beklenmiyor. Banka son olarak faiz oranlarını Ağustos ayında 25 baz puan artırarak yüzde 0.75'e yükseltmişti. Bankanın faiz oranını değiştirmesi beklenmiyor.

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