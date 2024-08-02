Piyasalarda gün sonu: 02 Ağustos 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Ağustos 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -3,01 değer kaybederek 10.473,47 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,32 yükselerek 33,22 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,32 ile 2.594,52 liraya geriledi.
02 Ağustos 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.473,47 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,01 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KTSKR,DCTTR,OSMEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MMCAS,EMNIS,ALTNY oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.069.394.978.30 TL), THYAO (5.687.514.167.25 TL), SASA (4.481.109.147.88 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
55.05 ₺
|
-3.84 %
|
6.069.394.978
|
291.50 ₺
|
-2.02 %
|
5.687.514.167
|
46.64 ₺
|
-0.77 %
|
4.481.109.148
|
109.70 ₺
|
-9.93 %
|
3.320.942.694
|
60.20 ₺
|
-4.75 %
|
3.134.040.165
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
75.95 ₺
|
9.99 %
|
140.015.032
|
18.63 ₺
|
9.98 %
|
77.330.075
|
279.00 ₺
|
9.95 %
|
353.117.492
|
11.41 ₺
|
9.92 %
|
103.871.995
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.70 ₺
|
-10.00 %
|
6.450.535
|
341.50 ₺
|
-9.95 %
|
12.067.153
|
109.70 ₺
|
-9.93 %
|
3.320.942.694
|
4.50 ₺
|
-9.82 %
|
75.835.477
|
24.34 ₺
|
-9.65 %
|
62.273.316
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ağustos 2024 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,32 artış ile 33,22 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,35 yükseliş ile 36,26 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,22 ₺
|
0,32 %
|
E
|
36,26 ₺
|
1,35 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Ağustos 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde -0,43 azalış ile 2.435,81 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,32 düşüşle 2.594,52 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.242,04 olurken, Cumhuriyet altını ise 16.916,25 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.435,81 ₺
|
-0,43 %
|
2.594,52 ₺
|
-0,32 %
|
16.916,25 ₺
|
-0,32 %
|
4.242,04 ₺
|
-0,32 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,20 artış ile 63.589,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,18 düşüş ile 3.044,64 doları buldu. Brent Petrol ise 76,95 dolar