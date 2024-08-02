Piyasalarda gün sonu: 02 Ağustos 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Ağustos 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.473,47 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,01 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KTSKR,DCTTR,OSMEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MMCAS,EMNIS,ALTNY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.069.394.978.30 TL), THYAO (5.687.514.167.25 TL), SASA (4.481.109.147.88 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ağustos 2024 Cuma)