Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 30,04 puan ve yüzde 0,87 kazanımla 3.488,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.425,38, en yüksek 3.508,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 3.484,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 1,44 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,42 puan ve yüzde 0,88 yükselişle 3.823,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 48'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.709,70 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.709,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,77 artarak 1 milyon 26 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5420 lira, satışta 18,6163 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5317 lira, satışta 18,6060 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,87'den, bileşik getirisi de yüzde 15,43'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9858, sterlin/dolar paritesi 1,1238, dolar/yen paritesi de 144,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 yükselişle 92,85 dolardan işlem görüyor.