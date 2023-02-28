Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 31,86 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.229,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.180,25, en yüksek 5.265,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 artışla 5.237,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,36 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 5.763,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 43'ü geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Oyak Çimento, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.824,80 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.824,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 kayıpla 1 milyon 89 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8515 lira, satışta 18,9270 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8500 lira, satışta 18,9256 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,66'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0632, sterlin/dolar paritesi 1,2126, dolar/yen paritesi de 136,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,15 yükselişle 83,73 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.