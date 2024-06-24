Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 20,29 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.791,65 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.668,54 ve en yüksek 10.824,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 10.767,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,25 puan kayıpla 11.749,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Mia Teknoloji ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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