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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,01 puan azalarak 10.647,91 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:13
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        BIST 100 endeksi, güne 57,87 puan ve yüzde 0,54 artarak 10.738,78 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.607,83 ve en yüksek 10.808,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 10.647,91 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 89,81 puan ve yüzde 0,77 kayıpla 11.599,74 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 328 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 328 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,5 artarak 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,73'ten gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8032 lira, satışta 32,9347 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,8187 lira, satışta 32,9502 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi de 160,90 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 84,9 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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