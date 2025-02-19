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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 153,22 puan azalarak 9.763,67 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:54 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:54
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        BIST 100 endeksi güne 6,55 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.923,44 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.759,01 puanı, en yüksek 9.953,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 azalışla 9.763,67 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 0,55 ve sanayi endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 183,85 puan ve yüzde 1,66 kayıpla 10.863,68 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 80'i geriledi. Koç Holding, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        Altının ons fiyatı 2 bin 935 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 935 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 yükselişle 3 milyon 530 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,06, bileşik getirisi de yüzde 39,31 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,2014 lira, satışta 36,3464 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,1711 lira, satışta 36,3160 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 artışla 76,3 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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