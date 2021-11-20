TÜM SAHİLİ İKİ KERE TARIYOR

Antalya'daki tüm plajlarda arama yaptığını anlatan Deniz, "Gittiğim yerde tüm sahili baştan sona iki kere dedektörle tararız. Dedektörün sinyal verdiği yeri kazıp bakarız. En çok bulduğumuz Rus parası oluyor. Bazen kolye kırığı, küpe ve yüzük de denk geliyor. Euro bulursak bozduruyoruz, altın bulursak satıyoruz. Diğer metal paraları kiloyla hurdacıya veriyoruz. Bozuk para dışında birkaç sefer cep telefonu buldum" diye konuştu.