Türkiye'de yaz turizminin önde gelen merkezlerinden Çeşme'nin kış dönemi otel doluluk oranı, son yıllarda yürütülen çalışmalarla yüzde 10'lardan 70'lere çıktı. Yazın kum ve denizi tercih eden tatilcilerin önemli destinasyonlarından ilçede kış aylarında açık kalan oteller, termal tatilcileri ağırlıyor.

Yazın 25 bin yatak kapasitesi ile hizmet veren Çeşme'deki oteller, kışın da açık kalan 9 bin yatakla yerli ve yabancı turistlere alternatif tatil imkanı sunuyor. Son 5 yıldaki tanıtım çalışmalarıyla kışın da cazibe merkezi olmayı başaran Çeşme, bu dönemde doluluk oranını yüzde 10'dan 70'e çıkardı.

28 otelin bölgenin termal kaynağını kullandığı Çeşme'de, sömestir tatilinde de turist yoğunluğu yaşanıyor. Termal turizme artan ilgiden nasibini alan Çeşme'deki oteller, bu dönemde yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşıyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çeşme" denilince akla deniz, kum, güneş ve eğlencenin geldiğini söyledi.

Çeşme'nin yazın kadar kışın da turizm alanında iddialı olduğunu vurgulayan Demir, bunu termal potansiyelle ortaya koyduklarını dile getirdi.

"TAM ANLAMIYLA KEŞFEDİLMEDİ"

İlçede halen 28 otelin termal kaynağı kullandığını hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu termallerin en büyük özelliği sıcak suyun denize çok yakın bölgeden çıkması. Çok büyük potansiyelimiz var ancak henüz tatilciler tarafından tam anlamıyla keşfedilmedi. Fakat son 5 yılda oldukça mesafe kaydettik. Kış doluluklarımız yüzde 10'lardan yüzde 70'lere çıktı. Biz önümüzdeki yıllarda bunu yurt dışında tanıtacağız. Çeşme termalinin ne kadar etkili ve tatilciler için ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."

Yeni sezonu, yıl başında ulaştıkları yüzde 100 dolulukla karşıladıklarına değinen Demir, sömestir döneminde de bu rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çeşme'de ocak ayı sonunda kış turizminin yazla buluştuğuna işaret eden Demir, "Çeşme'nin kışı artık 10 sene öncesinin Çeşme'si değil. Kışın da ciddi bir hareket var." diye konuştu.

Demir, ilçedeki termal potansiyeli yurt dışında tanıtmak için Almanya'da fuarlara katılacaklarını sözlerine ekledi.

"BİRÇOK HASTALIKTA AKTŞF OLARAK KULLANILIYOR"

Çeşme'deki bazı otellerde termal tedavi hizmeti sunan doktor Coşkun Üremek, ilçedeki sıcak suyun tuzlu olduğunu belirtti.

Diğer termal sulardan farklı olarak burada bir litrede 21 gram mineral olduğunu anlatan Üremek, "Bu çok önemli bir fark çünkü diğer bölgelerde bu oran 1-3 gram civarında. Yine burada sodyum oranı biraz farklı. Bu iki özellikten dolayı Çeşme'nin termal suyu başta romatizma, kas-eklem olmak üzere birçok hastalıkta aktif olarak kullanılmaktadır." diye konuştu.





