Sony Interactive Entertainment (SIE), ilk PlayStation’ın görünümüne sahip olan, ancak boyut olarak daha minyatür oyun konsolu PlayStation Classic’in, 20 oyun yüklü olarak sınırlı sayıda Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da piyasaya çıkacağını duyurdu.

İlk PlayStation, gerçek zamanlı 3DCG render özelliği ve bünyesinde CD-ROM barındırma gibi önemli yeniliklerle birlikte Japonya’da ilk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkmış ve 1990 ve sonrasının oyun endüstrisine damga vurmuştu.

PlayStation Classic; buton tasarımından, kontrolcü ve kutusuna kadar orijinal PlayStation’ın tasarımına benziyor. Ancak orijinal PlayStation’a göre kenarları % 45, hacim olarak ise % 80 daha küçük.

20 OYUN ÖN YÜKLÜ GELECEK

Final Fantasy VII (SQUARE ENIX Co., LTD.), Jumping Flash! (SIE), R4 RIDGE RACER TYPE 4, Tekken 3 (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) ve Wild Arms (SIE) gibi toplamda 20 PlayStation oyunu, önden yüklü olarak geliyor.

PlayStation Classic, orijinal PlayStation oyunlarını oynamayı seven nostalji hayranlarını ve 90’ların PlayStation oyunlarına meraklı yeni oyuncuları hedefliyor.

PlayStation Classic, TV veya monitöre bağlamak için HDMI kablosu ve piyasada satılan USB AC adaptörlerine bağlamak için USB kablosuyla birlikte geliyor. Bazı destekleyen oyunlarda oyuncular, iki kontrol cihazıyla birlikte arkadaşlarına karşı da oynayabilecek.

PLAYSTATION CLASSIC’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Aralık ayında piyasaya çıkacak olan PlayStation Classic'in kutusuna dahil olan ürünler ise şunlar:

PlayStation Classic x 1, Kontrol cihazı x 2, HDMI Kablosu x 1, USB Kablosu 5 x 1, Basılı materyaller

Ürün İsmi PlayStation®Classic Video Çıkışı 720p, 480p Ses Çıkışı Linear PCM Giriş/Çıkış HDMI™ çıkış portu USB port (Micro-B)*5 Kontrol cihazı portu x 2 Güç DC 5V / 1.0A Maksimum Güç 5W Dış Boyutlar Yaklaşık 149 x 33 x 105mm (5.8 x 1.3 x 4.1 in) (en x boy x derinlik) (Kontrol cihazı hariç) Ağırlık Konsol Yaklaşık 170g (6.0 oz) Kontrol Cihazı Yaklaşık 140g (4.9 oz) Çalışma Isısı 5℃ ile 35℃ arası

