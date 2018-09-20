PlayStation Classic
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PlayStation Classic yeniden satışa çıkıyor

Sony, oyun dünyasına damgasını vuran konsolu PlayStation’ın 1990’lı yıllardaki ilk versiyonu PlayStation Classic'i, nostaljik tasarım ve yeni özelliklerle Aralık ayında piyasaya sürecek.

20.09.2018 - 10:05 | Güncelleme:

Sony Interactive Entertainment (SIE), ilk PlayStation’ın görünümüne sahip olan, ancak boyut olarak daha minyatür oyun konsolu PlayStation Classic’in, 20 oyun yüklü olarak sınırlı sayıda Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da piyasaya çıkacağını duyurdu.

İlk PlayStation, gerçek zamanlı 3DCG render özelliği ve bünyesinde CD-ROM barındırma gibi önemli yeniliklerle birlikte Japonya’da ilk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkmış ve 1990 ve sonrasının oyun endüstrisine damga vurmuştu.

PlayStation Classic; buton tasarımından, kontrolcü ve kutusuna kadar orijinal PlayStation’ın tasarımına benziyor. Ancak orijinal PlayStation’a göre kenarları % 45, hacim olarak ise % 80 daha küçük.

20 OYUN ÖN YÜKLÜ GELECEK

Final Fantasy VII (SQUARE ENIX Co., LTD.), Jumping Flash! (SIE), R4 RIDGE RACER TYPE 4, Tekken 3 (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) ve Wild Arms (SIE) gibi toplamda 20 PlayStation oyunu, önden yüklü olarak geliyor.

PlayStation Classic, orijinal PlayStation oyunlarını oynamayı seven nostalji hayranlarını ve 90’ların PlayStation oyunlarına meraklı yeni oyuncuları hedefliyor. 

PlayStation Classic, TV veya monitöre bağlamak için HDMI kablosu ve piyasada satılan USB AC adaptörlerine bağlamak için USB kablosuyla birlikte geliyor. Bazı destekleyen oyunlarda oyuncular, iki kontrol cihazıyla birlikte arkadaşlarına karşı da oynayabilecek.

PLAYSTATION CLASSIC’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER? 

Aralık ayında piyasaya çıkacak olan PlayStation Classic'in kutusuna dahil olan ürünler ise şunlar: 

PlayStation Classic x 1,  Kontrol cihazı x 2, HDMI Kablosu x 1, USB Kablosu 5 x 1, Basılı materyaller 

Ürün İsmi

PlayStation®Classic

Video Çıkışı

720p, 480p

Ses Çıkışı

Linear PCM

Giriş/Çıkış

HDMI™ çıkış portu

USB port (Micro-B)*5

Kontrol cihazı portu x 2

Güç

DC 5V / 1.0A

Maksimum Güç

5W

Dış Boyutlar

Yaklaşık 149 x 33 x 105mm (5.8 x 1.3 x 4.1 in) (en x boy x derinlik) (Kontrol cihazı hariç)

Ağırlık

Konsol     Yaklaşık 170g (6.0 oz)

Kontrol Cihazı     Yaklaşık 140g (4.9 oz)

Çalışma Isısı

5℃ ile 35℃ arası

 

 

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