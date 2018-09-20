Sony Interactive Entertainment (SIE), ilk PlayStation’ın görünümüne sahip olan, ancak boyut olarak daha minyatür oyun konsolu PlayStation Classic’in, 20 oyun yüklü olarak sınırlı sayıda Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da piyasaya çıkacağını duyurdu.
İlk PlayStation, gerçek zamanlı 3DCG render özelliği ve bünyesinde CD-ROM barındırma gibi önemli yeniliklerle birlikte Japonya’da ilk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkmış ve 1990 ve sonrasının oyun endüstrisine damga vurmuştu.
PlayStation Classic; buton tasarımından, kontrolcü ve kutusuna kadar orijinal PlayStation’ın tasarımına benziyor. Ancak orijinal PlayStation’a göre kenarları % 45, hacim olarak ise % 80 daha küçük.
20 OYUN ÖN YÜKLÜ GELECEK
Final Fantasy VII (SQUARE ENIX Co., LTD.), Jumping Flash! (SIE), R4 RIDGE RACER TYPE 4, Tekken 3 (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) ve Wild Arms (SIE) gibi toplamda 20 PlayStation oyunu, önden yüklü olarak geliyor.
PlayStation Classic, orijinal PlayStation oyunlarını oynamayı seven nostalji hayranlarını ve 90’ların PlayStation oyunlarına meraklı yeni oyuncuları hedefliyor.
PlayStation Classic, TV veya monitöre bağlamak için HDMI kablosu ve piyasada satılan USB AC adaptörlerine bağlamak için USB kablosuyla birlikte geliyor. Bazı destekleyen oyunlarda oyuncular, iki kontrol cihazıyla birlikte arkadaşlarına karşı da oynayabilecek.
PLAYSTATION CLASSIC’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Aralık ayında piyasaya çıkacak olan PlayStation Classic'in kutusuna dahil olan ürünler ise şunlar:
PlayStation Classic x 1, Kontrol cihazı x 2, HDMI Kablosu x 1, USB Kablosu 5 x 1, Basılı materyaller
|
Ürün İsmi
|
PlayStation®Classic
|
Video Çıkışı
|
720p, 480p
|
Ses Çıkışı
|
Linear PCM
|
Giriş/Çıkış
|
HDMI™ çıkış portu
USB port (Micro-B)*5
Kontrol cihazı portu x 2
|
Güç
|
DC 5V / 1.0A
|
Maksimum Güç
|
5W
|
Dış Boyutlar
|
Yaklaşık 149 x 33 x 105mm (5.8 x 1.3 x 4.1 in) (en x boy x derinlik) (Kontrol cihazı hariç)
|
Ağırlık
|
Konsol Yaklaşık 170g (6.0 oz)
Kontrol Cihazı Yaklaşık 140g (4.9 oz)
|
Çalışma Isısı
|
5℃ ile 35℃ arası
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