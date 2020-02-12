Kasım ayında Tottenham'daki görevine son verilen Mauricio Pochettino, suskunluğunu bozdu.

İngiliz basınına konuşan 47 yaşındaki teknik direktör, yeniden Premier Lig'de çalışmak istediğini açıkladı.

Arjantinli teknik adam, "Beklemek biraz zor; ama şimdi bekleme zamanı. Yeni meydan okumalara hazırım. Bir sonraki meydan okumam da fantastik olacak" dedi.

Tottenham'da yaptıklarından gurur duyduğunu belirten Pochettino, "3-4 yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve ligi defalarca Arsenal'in üzerinde bitirmek bizim için önemliydi" açıklamasını yaptı.

Pochettino ayrıca, "Southampton'a geldiğimde oyuncular kendilerini uzun top oynayıp kanatlardan gitmek ve tam saha pres yapmak zorunda hissediyorlardı. Bu zihniyeti değiştirmek zor oldu; çünkü futbolda farklı oynama şekilleri oluşturabilirsiniz. Bu da Premier Lig'i dünyanın en iyi ligi yapıyor" ifadelerini kullandı.