Yer, Batman...

Bulut Kutlu’nun Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri kente bulunan parklarda, açık alanlarda, ağaçlık alanlarda ve metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara karşı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda Batman kent merkezinde bulunan metruk binalara yönelik yapılan çalışmalar sonucu 14 metruk bina kontrol edildi ve binalarda yapılan aramalarda satışa hazır 314 paket halinde toplam ağırlığı 5 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “ Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.