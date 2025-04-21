Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!

İstanbul Sarıyer'de, Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 16 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Maslak’ta uygulamaya başladı.

ARAÇTAN YILANLAR ÇIKTI DHA'daki habere göre o sırada polis ekipleri, 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü.

1'İ PİTON, 2'Sİ MISIR YILANI ÇIKTI REKLAM Bunun üzerine fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. Yapılan incelemede yılanlardan birinin piton cinsi olduğu diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olarak bilinen (corn snake) olduğu tespit edildi.

YILANLARA EL KONULDU Polis tarafından el konulan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.