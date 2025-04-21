Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
İstanbul'da, Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Maslak'ta uygulama yaptıkları sırada durdukları bir aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde 1 adet piton cinsi yılan ve 2 adet zehirli Mısır yılanı (corn snake) ele geçirdi. Gözaltına alınan 26 yaşındaki sürücü Canberk Ö.'ye, 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı
İstanbul Sarıyer'de, Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 16 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Maslak’ta uygulamaya başladı.
ARAÇTAN YILANLAR ÇIKTI
DHA'daki habere göre o sırada polis ekipleri, 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü.
1'İ PİTON, 2'Sİ MISIR YILANI ÇIKTI
Bunun üzerine fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. Yapılan incelemede yılanlardan birinin piton cinsi olduğu diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olarak bilinen (corn snake) olduğu tespit edildi.
YILANLARA EL KONULDU
Polis tarafından el konulan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
60 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ
Gözaltına alınan Canberk Ö. (26) hakkında 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' ve 'Av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti' suçlarından adli işlem yapıldı.
Ayrıca Canberk Ö.’ye 60 bin 189 lira da idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.