İstanbul Büyükçekmece'de, 9 Ekim 2023 tarihinde, polis memuru Cihat Ermiş (31), ihbar üzerine gittiği evde Muhammet Berke Çorak tarafından şehit edilmişti. Şüphelinin evinde uyuşturucu çıkarken Çorak'ın tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıkmıştı.

SEGBİS SİSTEMİYLE DURUŞMAYA KATILDI DHA'da yer alan habere göre Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

ŞEHİT POLİSİN AİLESİ DURUŞMADA Duruşmada müşteki Cihat Ermiş'in eşi Nilüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"ÇOCUĞUMUN DOĞUM GÜNÜNDE EŞİM ŞEHİT EDİLDİ" Şehit polis Cihat Ermiş'in eşi Nilüfer Ermiş, "Çocuğumun doğum gününde eşim şehit edildi. Benim çok zoruma gidiyor. Sanığın nefes alması bile zoruma gidiyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Çorak hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"KORKTUĞUMDAN DOLAYI ATEŞ ETTİM" Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Çorak, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek, "O gün evime ateş edildiği için korktuğumdan dolayı ateş ettim. Kapım açılmıştı. Çok pişmanım" diye konuştu.