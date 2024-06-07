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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası! - Son dakika | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet dolu dakikalar! 'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası

        İstanbul Başakşehir'de kendisine zarar verdiği belirtilen psikolojik sorunları olan emekli bir polisin evine operasyon düzenlendi. Cumhur C. adlı şüphelinin ise bu sırada eve giren ekiplerin yanındaki polis köpeğini vurup camdan aşağıya attığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:30
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        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
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        Başakşehir'de bir sitede, psikolojik sorunları olduğu, çevreye ve kendine zarar verdiği iddia edilen emekli polis memuru Cumhur C., Özel Harekat Polisi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü.

        DHA'nın haberine göre Cumhur C.'nin gözaltına alınmaya çalıştığı sırada, Polis Özel Harekat Tim'ine ait daireye giren köpeği silahla öldürüp pencereden aşağı attığı öne sürüldü.

        OTURDUĞU DAİRENİN CAMLARINI KIRDI

        Olay, bugün saat 09.30 sıralarında bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu. Bu sabah oturduğu dairenin camlarını kırması üzerine sitenin güvenlik görevlileri, Cumhur C.'yi kontrol etmek için dairesine gitti.

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        POLİS ÖZEL HAREKAT TİMİ SEVK EDİLDİ

        Cumhur C., sitenin güvenlik çalışanlarına kapıyı açmayınca site yönetimi durumu polise bildirdi. ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahı olduğu öğrenilen Cumhur C., kapıyı açmaya ikna olmayınca olay yerine Polis Özel Harekat Tim'i de sevk edildi.

        BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        İtfaiye ekipleri, Cumhur C.'nin dairesinin olduğu kısma tedbir amaçlı atlama yatağı açtı. Özel Harekat Polisi'ne ait köpek, daireye girdiği sırada Cumhur C. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla vuruldu. Cumhur C.'nin vurulan köpeği pencereden aşağı attığı öne sürülürken Özel Harekat Polisi'nin uzun uğraşı sonrası Cumhur C., biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Cumhur C., polis merkezine götürüldü.

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