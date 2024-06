'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!

Başakşehir'de bir sitede, psikolojik sorunları olduğu, çevreye ve kendine zarar verdiği iddia edilen emekli polis memuru Cumhur C., Özel Harekat Polisi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü.

DHA'nın haberine göre Cumhur C.'nin gözaltına alınmaya çalıştığı sırada, Polis Özel Harekat Tim'ine ait daireye giren köpeği silahla öldürüp pencereden aşağı attığı öne sürüldü.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu. Bu sabah oturduğu dairenin camlarını kırması üzerine sitenin güvenlik görevlileri, Cumhur C.'yi kontrol etmek için dairesine gitti.

Cumhur C., sitenin güvenlik çalışanlarına kapıyı açmayınca site yönetimi durumu polise bildirdi. ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahı olduğu öğrenilen Cumhur C., kapıyı açmaya ikna olmayınca olay yerine Polis Özel Harekat Tim'i de sevk edildi.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İtfaiye ekipleri, Cumhur C.'nin dairesinin olduğu kısma tedbir amaçlı atlama yatağı açtı. Özel Harekat Polisi'ne ait köpek, daireye girdiği sırada Cumhur C. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla vuruldu. Cumhur C.'nin vurulan köpeği pencereden aşağı attığı öne sürülürken Özel Harekat Polisi'nin uzun uğraşı sonrası Cumhur C., biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Cumhur C., polis merkezine götürüldü.