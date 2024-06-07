'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!

Başakşehir'de bir sitede, psikolojik sorunları olduğu, çevreye ve kendine zarar verdiği iddia edilen emekli polis memuru Cumhur C., Özel Harekat Polisi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü.

DHA'nın haberine göre Cumhur C.'nin gözaltına alınmaya çalıştığı sırada, Polis Özel Harekat Tim'ine ait daireye giren köpeği silahla öldürüp pencereden aşağı attığı öne sürüldü.

OTURDUĞU DAİRENİN CAMLARINI KIRDI Olay, bugün saat 09.30 sıralarında bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu. Bu sabah oturduğu dairenin camlarını kırması üzerine sitenin güvenlik görevlileri, Cumhur C.'yi kontrol etmek için dairesine gitti. REKLAM

POLİS ÖZEL HAREKAT TİMİ SEVK EDİLDİ Cumhur C., sitenin güvenlik çalışanlarına kapıyı açmayınca site yönetimi durumu polise bildirdi. ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahı olduğu öğrenilen Cumhur C., kapıyı açmaya ikna olmayınca olay yerine Polis Özel Harekat Tim'i de sevk edildi.