TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, polis maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz polis maaşları ne kadar olacak, en düşük polis maaşı kaç TL oldu? İşte, polis maaş zammına dair detaylar...