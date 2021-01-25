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HaberlerGündem3. SayfaPolis merkezi önünde silahla vurdu
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Husumetlisini polis merkezi önünde silahla vurdu

Kırıkkale'de Gökhan K., hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kapsamında polis merkezinde imza verdikten sonra çıkışta karşılaştığı husumetlisi Aykut Y.'yi tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralı hastanede tedavi altına alındı. Gökhan K. ise, polis merkezindeki görevli polisler tarafından gözaltına alındı

Polis merkezi önünde silahla vurdu
DHA

Kırıkkale'de Gökhan K., polis merkezi önünde karşılaştığı husumetlisi Aykut Y.'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Gökhan K., yargılama sonucu hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kapsamında Şehit Hikmet Kalaç Polis Merkezi'nde imza attı.

Gökhan K, polis merkezinden çıkıp, bir süre yürüdükten sonra daha önceden aralarında husumet bulunan Aykut Y. ile karşılaştı.

Gökhan K., çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabanca ile Aykut Y.'ye iki el ateş etti. Ayağına ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanan Aykut Y., ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gökhan K. ise, polis merkezinde görevli polisler tarafından gözaltına alındı.

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