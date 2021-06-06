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HaberlerGündem3. SayfaPolis merkezindeki ölüm iddiasına açıklama - Haberler
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Esenyurt'ta polis merkezindeki ölüm iddiasına açıklama

Esenyurt'ta bir şirketin güvenlik amiri olan Birol Yıldırım (42),gözaltına alınan çalışanının peşinden gittiği polis merkezinde hayatını kaybetti. Aile, darp iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın bekleme salonundayken aniden fenalaşıp hayatını kaybettiği, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi

Polis merkezindeki ölüm iddiasına açıklama - Haberler
Polis merkezindeki ölüm iddiasına açıklama
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DHA

İddiaya göre, güvenlik amiri Birol Yıldırım, çalışanı olan bir güvenlik görevlisinin, kavgaya karışması üzerine gözaltına alınıp, Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldüğünü öğrendi.

DHA'da yer alan habere göre Yıldırım, saat 23.00 sıralarında polis merkezine gitti. Yine iddiaya göre, saat 04.00 sıralarında polisler, Yıldırım'ın yakınlarını arayarak, 3 çocuk babasının, aniden fenalaşıp, hayatını kaybettiğini bildirdi.

ÖLÜM RAPORUNDA DARP İZİ YOK

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları ise, polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile, avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede, Birol Yıldırım'ın polisler tarafından darp edildiğini öne sürdü.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05062021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikâyetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

"SAVCILIK TARAFINDAN GEREKLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR"

Ailenin avukatı Hüseyin Tuzcu, "Savcılık tarafından gerekli tahkikat devam ediyor. Soruşturma yürütülüyor İstanbul Valiliği tarafından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum, müfettiş atanmış, gerekli idari soruşturma yürütülüyor. Ben inanıyorum ki bu devlet, polis teşkilatının içerisinde olan bu tür insanları polis teşkilatı içerisinde tutmayacaktır. Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birol Yıldırım'ın çalıştığı şirketin avukatı İrfan Arslan da, "Bu olayların Türk Polis Teşkilatı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne veya devlete mal edilmemesini istiyoruz. Ancak polis teşkilatının içerisinde çürük elmalar varsa bunların ayıklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Birol Yıldırım'ın kızı Şeyma Nur Yıldırım ise yaşananlara tepki göstererek, "Benim sadece bir tane babam vardı, o da artık yok. Asla peşini bırakmayacağım" dedi. Yıldırım'ın eski eşi Nezaket Portakal ise, "Adalet istiyoruz. Üç çocuk yetim kaldı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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