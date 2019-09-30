Polis olma şartları nelerdir? Şeklindeki sorular Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan POMEM sınavına girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, polis alımı şartlarını değiştirdiğini Resmi Gazete'de yayımladı. Peki, kimler polis olabiliyor? Ayrıntılar haberimizde...

POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR 2019

apılan düzenlemeye göre polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönmek isteyen adaylar A dilim sağlık şartlarına uymak durumda kalırken sağlık raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alabilecekler.

Yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak EGM'de görev alamayacak.

Polis Meslek Yüksekokulları'ndan mezun olan aday polisler A-B-C sağlık şartları ile birlikte Emniyet Hizmetleri sınıfında yer alabilecek.

E sınıfı sağlık şartları taşıyanalar ise Emniyet Teşkilatı'na memur olarak atanamayacak.

Polisliğe geri dönüşte ise D grubu sağlık şartları taşıyanlarEmniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak.