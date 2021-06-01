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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Mayıs ya da Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için emniyet personelinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Polis tayinleri sonuçları için EGM tarafından bir tarih belirlendi mi? Polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021 EGM

EGM, milyonların beklediği soruya yanıt verdi ve tayin açıklaması geldi. Yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

* Bu doğrultuda; 1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (10.329) personelin,

* 2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.845) personelin,

* 2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

* Ayrıca 1’inci bölgedeki (30.915),2’inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.