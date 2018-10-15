Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor

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Haberler > GÜNDEM > Polise 'Yeter ki evimi arama' rüşveti!

Polise 50 bin lira rüşvet önerdi

Esenyurt'ta şüpheli bir araç motorlu yunus ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilin vitesinin olduğu yerdeki gizli bölmelerde bir miktar uyuşturucu ile para bulundu. Araç sahibi S.F.A., polise evinde arama yapmaması için 50 bin lira rüşvet önerdi. Zanlının evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile 40 bin lira para ele geçirildi.

15.10.2018 - 09:14 | Güncelleme:

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorlu Yunus timleri Esenyurt'taki uygulama sırasında şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu.

GİZLİ BÖLMELERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, aracın vites kutusunun bulunduğu yerdeki gizli bölmelerde satışa hazır küçük paketler içerisinde 51 gram Skunk, 600 Euro ve 100 Dolar para ele geçirildi.

POLİSE 50 BİN LİRA RÜŞVET ÖNERDİ

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.F.A. (34), polise evinde arama yapmaması için 50 bin lira rüşvet önerdi. Polis ekipleri, bunun üzerine S.F.A.'nın lüks bir sitede bulunan evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, satışa hazır halde 18 poşet içerisinde 50 gram Skunk ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.F.A.'nın sorgusu sürüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    sizi alnınızdan öpüyorum yunuslarr
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