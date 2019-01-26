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Yargıtay, polis memuruna, “Hükümete para mı lazım oldu” sözünün hakaret değil, ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı olduğuna karar verdi. Yargıtay. Söylenen sözün, polis memurunun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun oluşmadığını vurguladı
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Mersin’de trafik kontrolüne takılan bir vatandaş, kendisini durduran polis memuruna, “Hükümete para mı lazım oldu?” dedi. Bunun üzerine polis memuru da kendisine hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Vatandaş hakkında “görevi yaptırmamak için direnmek” suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonrasında 6 ay hapis cezası çıktı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay, polis memuruna yönelik “Hükümete para mı lazım oldu” şeklindeki sözlerin ağır eleştiri ve kaba hitap olduğuna karar vererek beraat hükmü kurulmasına hükmetti. Kararda şöyle denildi:
'RENCİDE EDİCİ SÖZLER HAKARET SAYILMAZ'
“Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir, bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.
SÖVMEK FİİLİNİ OLUŞTURMASI GEREKMEKTEDİR
Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.
MAHKUMİYET HÜKMÜ KANUNA AYKIDIR
Somut olayda, sanığın müşteki polis memurlarına söylediği kabul edilen ‘hükümete para mı lazım oldu’ şeklindeki ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuna uygun olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması, kanuna aykırıdır.”
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